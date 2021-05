KKN - Dopo la firma, vertice di mercato con Spalletti: tre calciatori seguiti

Subito dopo la firma, ci sarà un vertice tra Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli per pianificare il mercato. Si individueranno, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, i ruoli da rinforzare e dove si può operare. Se ci saranno cessioni eccellenti, si valuteranno diversi nomi.

I NOMI VALUTATI - Piace molto Mattia Zaccagni per il centrocampo, ma serviranno rinforzi anche in difesa. Davide Zappacosta, rientrato al Chelsea dal prestito al Genoa, ed Emerson Palmieri, anch'egli in uscita dai Blues, sono più di un'idea.