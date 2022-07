KKN - Doppio incontro per Raspadori: non vuole rinnovare col Sassuolo per trasferirsi al Napoli!

Il Napoli vuole Giacomo Raspadori, fa sul serio, ha già incontrato due volte l'entourage dell'attaccante classe 2000.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vuole Giacomo Raspadori, fa sul serio, ha già incontrato due volte l'entourage dell'attaccante classe 2000. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui il giocatore avrebbe già fatto sapere al Sassuolo di non voler rinnovare il contratto al fine di trasferirsi in un club più importante, per calcare i massimi palcoscenici del calcio internazionale. La trattativa è in stato avanzato e la società partenopea è fiduciosa sulla buona riuscita dell'operazione.