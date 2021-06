KKN - Due indizi lasciano pensare che Jorginho voglia tornare a Napoli in futuro

Nel futuro di Jorginho, chissà quanto lontano, potrebbe esserci ancora il Napoli. Il centrocampista italo-brasiliano, passato al Chelsea tre anni fa, è rimasto molto legato alla città e, secondo Radio Kiss Kiss Napoli, nutre il desiderio di tornare in azzurro prima o poi. Ci sarebbero due indizi al riguardo: una dimora napoletana ceduta a degli amici per non perderla e il fatto che - riferisce Valter De Maggio - abbia lasciato in città alcune auto del suo parco personale.