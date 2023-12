KKN - Duello di mercato Napoli-Milan: nel mirino Lenglet e Ricci

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal ha svelato

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal ha svelato: “Il Napoli avrebbe pensato a Lenglet, ma la notizia è che il difensore centrale andrà a gennaio al Milan. Il club rossonero è quindi in rotta di collisione su un obiettivo del Napoli. Il Milan ha un altro obiettivo, ma stavolta è il Napoli in rotta di collisione: i rossoneri vorrebbero Ricci del Torino. Il Napoli ci sta provando ma i granata sembrerebbero non intenzionati a cedere il centrocampista a gennaio”.