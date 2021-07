KKN - Emerson, il Napoli proverà operazione alla Bakayoko: spunta l’alternativa

Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro. La prima scelta resta Emerson Palmieri, terzino italo-brasiliano del Chelsea. La richiesta del club inglese è elevata. La strategia del Napoli, come raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, è aspettare per capire se il terzino rinnoverà il contratto con i Blues. Emerson ha il contratto in scadenza il prossimo anno e, con un eventuale rinnovo, il club azzurro punterà ad un’operazione in stile Bakayoko. Prestito secco e a fine mercato. Alex Moreno, terzino sinistro del Betis Siviglia è l’alternativa.