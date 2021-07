KKN - Emerson il preferito: tra le alternative prende quota Mandava, la situazione

Il Napoli continua a monitorare il mercato alla ricerca di un nuovo terzino sinistro. Come sappiamo, il nome in cima alla lista è quello di Emerson Palmieri. Tuttavia, secondo quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, nel ventaglio di nomi alternativi prende quota nuovamente il nome di Reinildo Mandava. Al giocatore resta un anno di contratto, ma l’ipotesi Napoli stuzzica e non poco il terzino del Lille. Il calciatore sarebbe felice di arrivare in Italia e nello specifico all'ombra del Vesuvio perché ritiene il Napoli un club importante e ricco di storia. Mandava sarebbe poi attratto dalla tifoseria partenopea.