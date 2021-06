KKN - Emerson Palmieri prima scelta: si proverà un’operazione in stile Bakayoko

Il Napoli continua a seguire Emerson Palmieri. Il terzino italo-brasiliano in forza al Chelsea è la prima scelta della società azzurra. La conferma arriva anche da Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui Emerson Palmieri è l’opzione numero uno sulla fascia sinistra. L’operazione è complicata ma si proverà a convincere il Chelsea con un’operazione in stile Bakayoko, quindi in prestito secco.