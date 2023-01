KKN - Fatta per Gollini al Napoli: oggi svolgerà le visite mediche

Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha riferito una notizia dell’ultim’ora sullo scambio tra Sirigu e Gollini

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha riferito una notizia dell’ultim’ora sullo scambio tra Sirigu e Gollini: “Fatta per lo scambio di portieri: Sirigu alla Fiorentina, Gollini al Napoli. Vi confermo che oggi Gollini svolgerà le visite mediche. L’affare è definito, riscatto fissato a 8 milioni per il Napoli”.