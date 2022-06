KKN - Fatta per il rinnovo di Meret: bloccato Sirigu come portiere di riserva

Meret sarà con ogni probabilità il portiere titolare del prossimo anno. Come portiere di riserva è stato bloccato Salvatore Sirigu.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La scelta è stata presa. Il Napoli, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, ha deciso di puntare su Alex Meret per la prossima stagione. Il classe 1997 ha il contratto in scadenza tra un anno e per il rinnovo siamo in dirittura d’arrivo. Meret sarà con ogni probabilità il portiere titolare del prossimo anno. Come portiere di riserva è stato bloccato Salvatore Sirigu.