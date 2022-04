KKN - Gaetano brilla e l'anno prossimo farà il salto: richieste dalla Premier League

In Serie B, con la maglia della Cremonese, Gianluca Gaetano sta dimostrando tutto il suo valore. E sta mettendo in vetrina il suo talento

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In Serie B, con la maglia della Cremonese, Gianluca Gaetano sta dimostrando tutto il suo valore. E sta mettendo in vetrina il suo talento, con un'annata da incorniciare. A fine stagione il prestito sarà terminato e il classe 2000 farà ritorno a Napoli. E, secondo Radio Kiss Kiss Napoli, non mancherebbero le richieste per lui: dalla Premier League ci sono stati diversi interessamenti.