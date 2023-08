KKN - Gaetano nella lista dei partenti: c'è il Frosinone ma ancora nessuna offerta

Gianluca Gaetano, riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, è nella lista dei possibili partenti.

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Gaetano, riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, è nella lista dei possibili partenti. Il centrocampista classe 2000 è chiuso da tantissimi calciatori nel reparto di centrocampo, ancor di più in caso di arrivo di Gabri Veiga. Su Gaetano non risulta un interesse concreto dell’Empoli, l’unica società che che ha manifestato interesse concreto è il Frosinone, ma al momento non sono ancora arrivate offerte al Napoli. Il calciatore non vorrebbe lasciare Napoli, ma quest’anno potrebbe trovare ancora meno spazio della scorsa stagione.