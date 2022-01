KKN - Gatti il preferito per la difesa: la strategia per anticipare la concorrenza

Tra i nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli c'è anche quello di Federico Gatti, difensore classe '98 attualmente in forza al Frosinone. Stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli ci starebbe lavorando in queste ore. L'idea sarebbe quella di provare a bloccarlo subito e lasciarlo in Ciociaria fino a fine stagione. Con il Frosinone i rapporti sono ottimi e il club azzurro potrebbe giocare anche la carta Alessio Zerbin, attaccante di proprietà del Napoli ma in prestito proprio ai gialloblù.