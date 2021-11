KKN - Ghoulam, ultimo anno in azzurro: a giugno si svincolerà

Rientrato dall'infortunio recentemente, Faouzi Ghoulam ha riassaporato il campo, soltanto per tre minuti, nel finale di Napoli-Bologna. Il suo calvario va avanti da quattro anni praticamente, dal primo infortunio il terzino algerino non è più tornato lo stesso. E, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, questo dovrebbe essere il suo ultimo anno in azzurro. A giugno, infatti, scadrà il suo contratto e si svincolerà.