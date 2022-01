KKN - Giuntoli a lavoro per un terzino sinistro: si punta ad operazione stile Tuanzebe

Il mercato del Napoli potrebbe non fermarsi all’arrivo di Axel Tuanzebe. Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il club è a lavoro per un rinforzo sulla fascia sinistra. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è a lavoro per un terzino sinistro. Si punta ad un’operazione in stile Tuanzebe, quindi in prestito.