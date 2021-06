KKN - Giuntoli guarda di nuovo in Francia per la fascia: Reinildo prima alternativa a Emerson

Emerson Palmieri resta la prima scelta in assoluto in casa Napoli per il terzino sinistro, la vera priorità sul prossimo mercato. L'affare, però, non è semplice, per questo si valutano anche le alternative. Cristiano Giuntoli, com'è accaduto spesso, guarda in Ligue 1, dove gioca Reinildo Mandava che è la prima alternativa. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.