KKN - Giuntoli sempre vigile e attento sul mercato: quattro i profili monitorati

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è sempre vigile e attento sul mercato. Diversi i profili monitorati, non per il mercato di gennaio ma per quello estivo. Tra gli osservati speciali ci sono quattro giocatori: Samardzic dell’Udinese, Doig del Verona, Mbeumo del Brentford e Frattesi del Sassuolo. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.