KKN - Gomez e Ilicic piacciono molto ad ADL e Giuntoli. Ma il Napoli è coperto in attacco

Il futuro di 'Papu' Gomez all'Atalanta adesso è in bilico a causa del rapporto con Gasperini che s'è ormai incrinato. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il fantasista argentino piace molto al Napoli, così come Josip Ilicic. Entrambi sono graditi da De Laurentiis e Giuntoli, ma il Napoli ha l'artiglieria pesante in attacco.