KKN - Il mercato sarà un diesel: due osservati speciali per il centrocampo

Il mercato del Napoli non è ancora entrato nel vivo. Tanti i nomi accostati ai partenopei, ma finora nessuna trattativa in via di definizione. La conferma arriva anche da Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui questo sarà un mercato diesel, avrà una partenza lenta. Il nuovo tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, vuole prima valutare l'organico, solo dopo si entrerà nel vivo del mercato. Sander Berge e Toma Basic sono i due osservati speciali per il centrocampo azzurro.