KKN - Il Napoli fa sul serio per Zaccagni. Ma arrivano smentite su altri due nomi

Mattia Zaccagni dell'Hellas Verona è un obiettivo concreto per il Napoli, che ci proverà senza dubbio per la finestra di mercato estiva. A sostenerlo è Radio Kiss Kiss Napoli, che smentisce poi le voci sull'interesse del club azzurro per Souhailo Meité e Lyanco del Torino, sui quali invece c'è per davvero il Milan: il club azzurro, invece, non li avrebbe inseriti nella wishlist.