KKN - Il Napoli ha deciso: a gennaio prenderà anche un centrale

© foto di www.imagephotoagency.it

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal ha svelato le intenzioni del Napoli in vista del mercato di gennaio: “Se Gianluca Gaetano dovesse essere ceduto in prestito e Diego Demme terminare l’esperienza a Napoli, il club azzurro avrebbe bisogno di intervenire a centrocampo, reparto in cui in questo momento è corto dal punto di vista numerico. Dalle informazioni che ho, in società hanno deciso di acquistare anche un centrale di difesa a gennaio”.