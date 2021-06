KKN - Il Napoli non ha sentito né Atalanta né Juve per Ospina: nessuna richiesta

David Ospina ha ancora un anno di contratto con il Napoli, ma a 32 anni potrebbe essere alla ricerca di una nuova sfida e, soprattutto, di un posto da primo portiere indiscusso. Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, al momento al club azzurro non è arrivata nessuna richiesta ufficiale per il colombiano. Non ci sono trattative in corso, si deciderà più avanti.