KKN - Il Napoli non può investire: si farà di tutto per ottenere due rinforzi in prestito

Il mercato del Napoli è bloccato, senza soldi non si cantano messe. Senza uscite men che meno. Secondo quanto raccolto da Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro non ha disponibilità per investire su terzino sinistro e centrocampista centrale, per questo sta trattando solo calciatori in prestito e si farà di tutto per ottenere questa formula.