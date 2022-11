KKN - Il Napoli vuole trattenere Demme: ‘no’ di Giuntoli al Valencia

La situazione legata al futuro di Diego Demme è da monitorare.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La situazione legata al futuro di Diego Demme è da monitorare. Il calciatore ha fatto capire di voler provare una nuova esperienza visto il bassissimo minutaggio accumulato fin qui, ma è arrivato il secco no di Cristiano Giuntoli. Nella giornata di ieri i colleghi di Cadena Ser hanno lanciato l’indiscrezione di un prestito per 6 mesi di Demme al Valencia ma, come racconta Radio Kiss Kiss Napoli, è arrivato un altro no del direttore sportivo azzurro Giuntoli.