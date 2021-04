KKN - Insigne-Milan, nessun riscontro: nell'incontro con l'agente si è parlato di altro

Da quando Vincenzo Pisacane ha fatto visita al Milan nella sua sede, si è vociferato di un interesse dei rossoneri per Lorenzo Insigne. Stando invece a quanto riportato oggi da Radio Kiss Kiss Napoli, nell'incontro avvenuto a Casa Milan non si è parlato del capitano del Napoli. Il club meneghino stima il giocatore, ma non è seriamente interessato a lui.