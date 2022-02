KKN - Januzaj piace al Napoli: il belga è uno dei nomi sul taccuino di Giuntoli

Uno dei nomi trapelati negli ultimi giorni in chiave Napoli è quello di Adnan Januzaj. Il belga, in scadenza di contratto a giugno prossimo con la Real Sociedad, potrebbe essere il profilo giusto per sostituire Lorenzo Insigne. A questo proposito Radio Kiss Kiss Napoli ha confermato l’interesse del club azzurro per il giocatore. L’esterno offensivo è uno dei nomi presenti nella lista del ds Cristiano Giuntoli.