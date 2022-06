KKN - Juventus su Fabian: dietro il mancato rinnovo ci sarebbero i bianconeri

Fabian Ruiz ha il contratto in scadenza nel 2023 e, al momento, le trattative per il prolungamento non hanno portato ad un esito positivo

TuttoNapoli.net © foto di Cesare Purini / Insidefoto Fabian Ruiz ha il contratto in scadenza nel 2023 e, al momento, le trattative per il prolungamento non hanno portato ad un esito positivo. Valter De Maggio, direttore dell'emittente, durante 'Radio Goal' ha parlato del futuro del classe '96: “Dietro il mancato rinnovo di Fabian Ruiz ci sarebbe la Juventus”.