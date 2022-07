KKN - Kim, Napoli a lavoro con i legali coreani per completare contratto: la situazione

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della trattativa per Kim

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della trattativa per Kim: “Il Napoli in queste ore è a lavoro con i legali coreani di Kim Min-Jae per completare i contratti. Se ci riescono e firmano, domani il difensore può andare a Roma per le visite mediche, ma da quello che so non arriva domani a Roma”.