KKN - Koulibaly, a Dimaro si tratterà il rinnovo: pronta la fascia di capitano

Quale futuro per Kalidou Koulibaly? Il centrale senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è al centro di tante voci di mercato. Piace al Chelsea e alla Juventus, tra le altre, ma come riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, sarebbe difficile la pista bianconera a causa del forte attaccamento al Napoli e ai napoletani.

Il Napoli partirà venerdì alla volta di Dimaro, in Val di Sole, dove sabato mattina prenderà ufficialmente il via il ritiro estivo. Koulibaly, come anche altri azzurri, arriverà con qualche giorno di ritardo a causa degli impegni con la Nazionale. Proprio il Trentino sarà la sede per discutere del rinnovo di contratto. Il Napoli è pronto a fare un’eccezione per lui sul tetto ingaggi ed è pronta anche la fascia di capitano lasciata da Lorenzo Insigne.