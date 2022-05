KKN - Koulibaly destinato a restare a Napoli: nessuna offerta del Barcellona

Il senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023 e in queste ultime settimane sono aumentate le sirene di mercato attorno al suo nome

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quale futuro per Kalidou Koulibaly? Il senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023 e in queste ultime settimane sono aumentate le sirene di mercato attorno al suo nome. Si parla di Chelsea, PSG e soprattutto Barcellona, che avrebbe già fatto un’offerta al Napoli. Eppure Radio Kiss Kiss Napoli ha smentito la proposta blaugrana, Koulibaly è destinato a rimanere a Napoli.