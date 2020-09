KKN - Koulibaly e Maksimovic in uscita, il Napoli ha già individuato i due sostituti

Si muove ancora il mercato degli azzurri, che tiene banco sia in entrata che in uscita. Ne ha parlato Diego De Luca ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, toccando diversi titoli di casa Napoli: "Agli azzurri piace Veretout. Arek Milik e la Roma, un matrimonio che si dovrebbe fare con Under in azzurro. Sokratis indiziato numero uno per sostituire Kou, Senesi per sostituire Maksimovic".