KKN - Koulibaly sta benissimo a Napoli: partirà solo con l'offerta giusta

Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi sulla situazione di Kalidou Koulibaly: "Koulibaly a Napoli sta benissimo. Qualora arrivasse un'offerta soddisfacente per il Napoli e per il calciatore, allora si potrà parlare di cessione. Ma non dovesse succedere, Koulibaly a Napoli non sta bene, benissimo, e la cessione non sarebbe nemmeno necessaria".