KKN - Koulibaly tra rinnovo e cessione: "Ma alla Juve non ci vado"

Il futuro di Kalidou Koulibaly resta in bilico, benché dal Napoli filtri la volontà di fare un'eccezione sull'ingaggio pur di trattenere il difensore senegalese. Su cui, da tempo, ci sono gli occhi della Juventus. Ma un avvenire in bianconero viene escluso dall'ex Genk. "Alla Juve non ci vado", ha fatto sapere il giocatore, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli.