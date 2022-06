KKN - L'Atletico Madrid si è fatto avanti per Fabian: il Napoli ha chiesto de Paul

Quale futuro per Fabian Ruiz? In Spagna il centrocampista classe '96 gode di tanta stima e il Napoli sarebbe apertissimo ad una trattativa.

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale futuro per Fabian Ruiz? In Spagna il centrocampista classe '96 gode di tanta stima e il Napoli sarebbe apertissimo ad una trattativa. L'Atletico Madrid, stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, si sarebbe già fatto avanti, ma il club azzurro avrebbe chiesto in cambio Rodrigo de Paul, un giocatore che piace da tempo.