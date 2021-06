KKN - Maksimovic-Napoli, la società non ci ripensa: niente rinnovo e andrà via

Tra due giorni il contratto di Nikola Maksimovic con il Napoli scadrà e dal giorno successivo il difensore serbo sarà libero di accasarsi ovunque. Ultimamente è emersa la volontà del giocatore di rimanere in azzurro, di sperare in un rinnovo. Ma secondo Radio Kiss Kiss Napoli non c'è alcun ripensamento da parte della società: l'ex Torino non rinnova e lascerà Napoli.