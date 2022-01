KKN - Mercato chiuso, il terzino non arriva: Spalletti soddisfatto di Ghoulam

Il mercato di gennaio del Napoli, stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, è da considerarsi chiuso. Dopo Axel Tuanzebe non dovrebbero esserci altri colpi, se non qualcuno per il futuro (e che quindi non rinforzerebbe la rosa attuale). La radio ufficiale fa sapere che Luciano Spalletti è soddisfatto delle risposte eccellenti arrivate da Faouzi Ghoulam, pertanto neanche il terzino sinistro arriverà.