KKN - Napoli-Basic, il Bordeaux vuole cederlo: azzurri fermi per il fair play finanziario, la situazione

Toma Basic (23) resta il nome del giorno per il mercato del Napoli, con gli azzurri alla ricerca di un centrocampista importante da mettere a disposizione di Gennaro Gattuso. Il gradimento del ragazzo c'è (come spiegato da Mikulandra, team manager dell'Hajduk), ma resterebbero dei problemi legati alla cessione, come spiegato anche da Diego De Luca ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "A Toma farebbe piacere venire a Napoli, ci vengono confermati problemi legati alla richieste del Bordeaux, deve far cassa e cerca una cessione a titolo definitivo mentre il Napoli per una questione di fair play finanziario non può accontentare la richiesta".