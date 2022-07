KKN - Napoli su Svanberg: può arrivare in caso di cessione di Fabian

Mattias Svanberg, centrocampista in forza al Bologna, piace da tempo al Napoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Mattias Svanberg, centrocampista in forza al Bologna, piace da tempo al Napoli. Il giocatore ha il contratto in scadenza fra un anno ed è pronto a lasciare il club emiliano quest’estate. Il calciatore - riferisce Radio Kiss Kiss Napoli - è attenzionato dai dirigenti partenopei da diversi mesi e potrebbe arrivare in azzurro in caso di cessione di Fabian Ruiz.