KKN - Nessun altro innesto a gennaio: mercato chiuso con l’arrivo di Tuanzebe

Il mercato del Napoli è chiuso: non è previsto nessun altro innesto a gennaio. E’ questa la notizia riportata da Radio Kiss Kiss Napoli che fa sapere che il club partenopeo non ha intenzione di operare sul mercato in questa sessione invernale. Le motivazioni alla base di ciò è che Ghoulam ha dato risposte confortanti, Demme è tornato a pieno regime e Juan Jesus si è dimostrato affidabile. Dunque, la finestra di mercato del Napoli si chiuderà con l’arrivo di Tuanzebe.