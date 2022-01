KKN - Nessun colpo di scena nelle ultime ore: per il Napoli il mercato è finito

In quest'ultimo giorno di mercato non sono previsti colpo di scena per quanto riguarda il Napoli. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, nel mese di gennaio il club azzurro ha lavorato molto in vista dell'estate, accogliendo solo Axel Tuanzebe. E l'inglese sarà l'unico rinforzo. Manca ancora qualche ora, ma Cristiano Giuntoli non si muoverà più. Almeno per l'immediato.