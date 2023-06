KKN - Nessun contatto con Tare e Accardi: l’idea di ADL per il direttore sportivo

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Radio Goal

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Radio Goal: “Al momento Cristiano Giuntoli è sotto contratto. Lui vuole andare via, De Laurentiis non lo libera e al contempo non cerca neanche un direttore sportivo. Al momento non mi risulta alcun contatto né con Accardi né con Tare. De Laurentiis è convinto di avere già in casa il direttore sportivo, Giuntoli, il quale pressa per andare via, attende la grazia di De Laurentiis che non arriva. L’idea di De Laurentiis è di affiancare Sinicropi, attuale dirigente del Napoli, a Giuntoli. Poi a scadenza naturale del contratto Giuntoli andrebbe via e Sinicropi continuerebbe a Napoli”.