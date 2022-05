KKN - Non solo Barak se parte Fabian: per la mediana spunta anche Pasalic

E' già cominciato il calciomercato, almeno nella testa e nelle mosse dei club. Vale anche per il Napoli, che potrebbe vivere un'estate di stravolgimenti

E' già cominciato il calciomercato, almeno nella testa e nelle mosse dei club. Vale anche per il Napoli, che potrebbe vivere un'estate di stravolgimenti, anche a centrocampo. Per questo sono tanti i nomi seguiti da Cristiano Giuntoli, elencati da Radio Kiss Kiss Napoli.

I profili per la mediana

Per il centrocampo piace Antonin Barak dell'Hellas Verona, ma anche Mario Pasalic dell'Atalanta. Chiaramente sia l'uno che l'altro potrebbero arrivare - riferisce la radio ufficiale - solo in caso di partenza di Fabian Ruiz.