KKN - Non solo Barak se parte uno tra Fabian o Zielinski: Veretout resta in lista

Uno tra Piotr Zielinski e Fabian Ruiz potrebbero partire nel corso dell'estate, per questo il Napoli è ben attento anche al mercato dei centrocampisti. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, in caso di addio di uno dei due il club azzurro andrebbe a sostituirlo con uno tra Antonin Barak e Jordan Veretout, i due preferiti per il ruolo di mediano.