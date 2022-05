KKN - Non solo Deulofeu, per l'attacco spunta anche Brekalo: vuole la Champions

Dopo Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli potrebbe pensare ad un altro acquisto per il comparto offensivo.

Dopo Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli potrebbe pensare ad un altro acquisto per il comparto offensivo. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, tra i profili attenzionati ci sono Gerard Deulofeu dell'Udinese e Josip Brekalo, che non sarà riscattato dal Torino (per sua volontà, visto che vorrebbe giocare la Champions League) e tornerà al Wolfsburg.