KKN - Nuovo allenatore non prima del 10 giugno: ADL studia tre nomi su tutti

Tre nomi su tutti, ma Aurelio De Laurentiis non annuncerà il nuovo allenatore del Napoli prima del 10 giugno perché, come spiega Radio Kiss Kiss Napoli, vuole aspettare di capire cosa faranno i tecnici che a lui piacciono, Massimiliano Allegri su tutti, invischiato in un possibile valzer con Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Le altre candidature forti per la panchina azzurra - riferisce la radio ufficiale - sono Cristophe Galtier del Lille e Luciano Spalletti.