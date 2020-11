KKN - Nuovo tentativo per Emerson? A gennaio l'affare può sbloccarsi: la situazione

La scorsa finestra di mercato il Napoli aveva fatto un pensierino per Emerson Palmieri, sbattendo però contro il 'no' del Chelsea. Malgrado Lampard lo vedesse (e veda ancora oggi) poco, il club londinese decise di non disfarsene. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui a gennaio l'affare potrebbe tornare d'attualità e sbloccarsi. Per ora il Napoli è fermo, ma è possibile che si muova nuovamente nelle prossime settimane.