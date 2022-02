KKN - Olivera-Napoli, trattativa in stand by: per l'entourage ancora tanti club interessati

Mathias Olivera è il terzino sinistro che piace di più al Napoli per sostituire Faouzi Ghoulam, in scadenza di contratto a giugno. Resta ancora in stand by la pratica per il difensore del Getafe. Interpellato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, l’entourage del giocatore ha fatto sapere che per adesso non è cambiato nulla, ancora tanti club sono interessati e nessuno è in vantaggio sull’uruguayano.