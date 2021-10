KKN - Osservato speciale in Napoli-Torino: Giuntoli seguirà la prova di Bremer

Domenica, in occasione della partita contro il Torino, il Napoli farà un pensierino anche al mercato. Come riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, al Maradona ci sarà un osservato speciale: Gleison Bremer. Il difensore granata piace al club azzurro, che dunque seguirà attentamente la sua prestazione, anche perché dovrà vedersela contro un cliente scomodissimo come Victor Osimhen. Sulle tracce di Bremer c'è anche il Barcellona.