KKN - Ounas, due club di Serie A su di lui: via da Napoli solo in un caso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Adam Ounas ha il contratto in scadenza con il Napoli tra un anno. Sull’algerino ci sono club francesi ma non solo: piace in Serie A al Monza di Galliani e Berlusconi e alla Sampdoria. Il Napoli è disposto a cederlo solo con un’offerta congrua. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.