KKN - Petagna non è più sul mercato! Resta anche Ounas: Spalletti stravede per lui

Nel corso di ‘Radio Goal’, è intervenuto Diego De Luca, giornalista di Kiss Kiss Napoli: “Spalletti è stato accontentato: Andrea Petagna non è più sul mercato, il calciatore è ben felice di restare in azzurro. Il club ha fatto questa valutazione: Mertens è ancora fermo ai box dopo l’infortunio e deve attendere per il rientro, a gennaio inoltre Osimhen andrà in Coppa d’Africa e il Napoli si ritroverebbe senza centimetri là davanti. La soluzione è stata quindi quella di fare restare il centravanti ex Spal. Il mercato del Napoli è praticamente chiuso, resterà anche Adam Ounas, per il quale il tecnico del Napoli stravede”.