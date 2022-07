KKN - Politano il 12 a Dimaro e poi a Castel di Sangro: Valencia (ad oggi) non può prenderlo

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Matteo Politano sarà il 12 a Dimaro, resterà per tutto il ritiro e poi salvo clamorose offerte andrà a Castel di Sangro. Il Valencia lo vuole ma gli spagnoli non possono muoversi, non hanno i fondi per prendere Politano”.